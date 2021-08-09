Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 480 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lirayı, en yüksek ise 490 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 480 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 344 milyon 774 bin 929,13 lira, işlem miktarı ise 2.785,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 393 milyon 907 bin 750,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 496.150,00 1.792,90 En Düşük 480.000,00 1.732,00 En Yüksek 490.100,00 1.800,25 Kapanış 480.000,00 1.749,05 Ağırlıklı Ortalama 483.644,07 1.754,32 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.344,774.929,13 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.785,44 Toplam İşlem Adedi 74

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