Altının kilogramı 482 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 700 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 300 lirayı, en yüksek ise 483 bin 430 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 482 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 486 milyon 875 bin 931,54 lira, işlem miktarı ise 1,006,455 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 492 milyon 618 bin 954,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, NMGLOBAL Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 483.000,00 1.815,00 En Düşük 482.300,00 1.813,00 En Yüksek 483.430,00 1.819,80 Kapanış 482.700,00 1.813,00 Ağırlıklı Ortalama 483.207,14 1.815,77 Toplam İşlem Hacmi (TL) 486.875.931,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1,006,455 Toplam İşlem Adedi 54

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