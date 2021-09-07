Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lirayı, en yüksek ise 485 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 483 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 691 milyon 732 bin 323,51 lira, işlem miktarı ise 1.430,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 698 milyon 405 bin 799,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Nil Kıymetli Madenler Ticaret ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 485.500,00 En Düşük 480.000,00 1.810,85 En Yüksek 485.500,00 1.822,65 Kapanış 483.600,00 1.810,85 Ağırlıklı Ortalama 481.726,38 1.817,13 Toplam İşlem Hacmi (TL) 691.732.323,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.430,58 Toplam İşlem Adedi 63

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