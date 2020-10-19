Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek 488 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 483 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 988 milyon 603 bin 160,23 lira, işlem miktarı ise 2.050,46 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 bin 14,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 486.600,00 1.908,05 En Düşük 483.000,00 1.896,00 En Yüksek 488.070,00 1.915,35 Kapanış 483.000,00 1.915,00 Ağırlıklı Ortalama 483.419,36 1.903,12 Toplam İşlem Hacmi (TL) 988.603.160,23 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.050,46 Toplam İşlem Adedi 64

Son Dakika

ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin

Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı

Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı

Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı

Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı

3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi

Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita

Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor