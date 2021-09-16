Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek ise 487 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 483 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 468 milyon 762 bin 989,36 lira, işlem miktarı ise 969,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 484 milyon 457 bin 468,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 487.400,00 1.790,50 En Düşük 483.000,00 1.770,00 En Yüksek 487.750,00 1.798,35 Kapanış 483.000,00 1.779,50 Ağırlıklı Ortalama 485.264,25 1.783,99 Toplam İşlem Hacmi (TL) 468.762.989,36 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 969,50 Toplam İşlem Adedi 23

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