Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 480 bin 250 lirayı, en yüksek ise 485 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 484 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 660 bin 141,73 lira, işlem miktarı ise 1.071,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 555 milyon 209 bin 310,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 480.000,00 1.788,55 En Düşük 480.250,00 1.778,35 En Yüksek 485.170,00 1.800,00 Kapanış 484.400,00 1.790,00 Ağırlıklı Ortalama 483.001,25 1.794,06 Toplam İşlem Hacmi (TL) 516.660.141,73 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.071,69 Toplam İşlem Adedi 48

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