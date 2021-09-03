Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 500 lirayı, en yüksek ise 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 485 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 972 bin 649,45 lira, işlem miktarı ise 1.297,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 643 milyon 769 bin 914,86 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 482.700,00 1.813,00 En Düşük 482.500,00 1.800,00 En Yüksek 485.900,00 1.831,20 Kapanış 485.100,00 1.831,20 Ağırlıklı Ortalama 484.236,79 1.818,05 Toplam İşlem Hacmi (TL) 626.972.649,45 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.297,70 Toplam İşlem Adedi 86

Son Dakika

Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış

Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti

36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim

Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı

Tıp eğitimini yarıda kesip çiftçi oldu! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 katına çıkardı

Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti

Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız

Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler