Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 484 bin 950 lirayı, en yüksek ise 488 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 485 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 329 bin 37,03 lira, işlem miktarı ise 1.501,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 735 milyon 269 bin 545,29 lira oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve NMGlobal Kıymetli Madenler oldu.

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 480.000,00 1.777,35 En Düşük 484.950,00 1.765,00 En Yüksek 488.500,00 1.796,05 Kapanış 485.600,00 1.792,00 Ağırlıklı Ortalama 486.411,06 1.787,37 Toplam İşlem Hacmi (TL) 730.329.37,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.501,13 Toplam İşlem Adedi 50

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