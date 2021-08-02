Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 485 bin 800 lirayı, en yüksek ise 494 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 485 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 750 milyon 906 bin 848,78 lira, işlem miktarı ise 1.534,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 768 milyon 146 bin 519,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 493.650,00 1.827,70 En Düşük 485.800,00 1.795,00 En Yüksek 494.800,00 1.826,70 Kapanış 485.800,00 1.808,80 Ağırlıklı Ortalama 488.290,64 1.809,52 Toplam İşlem Hacmi (TL) 750.906.848,78 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.534,33 Toplam İşlem Adedi 35

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