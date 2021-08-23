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Altının kilogramı 485 bin liraya düştü - Son Dakika

Altının kilogramı 485 bin liraya düştü

23.08.2021 18:06

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 485 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 485 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 485 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.760 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 860 milyon 882 bin 321,71 lira, işlem miktarı ise 1.760,87 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 912 milyon 108 bin 279,18 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 485 bin liraya düştü

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının kilogramı 485 bin liraya düştü - Son Dakika


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