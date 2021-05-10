Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi

10.05.2021 16:47
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 485 bin lirayı, en yüksek ise 488 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 485 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 194 bin 74,87 lira, işlem miktarı ise 397,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 200 milyon 264 bin 799,89 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış487.200,001.839,50
En Düşük485.000,001.833,65
En Yüksek488.500,001.834,00
Kapanış485.000,001.833,75
Ağırlıklı Ortalama485.975,171.833,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)193.194.074,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)397,56

Toplam İşlem Adedi22

Borsa İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu

Son Dakika Haberleri
17:53 Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!
17:41 "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor
17:36 AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!
17:29 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
17:26 Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
16:50 AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
16:46 Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak
16:24 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
16:01 Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi
Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar! Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!         
17:54
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü         
17:27
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü         
16:06
Pamukkale travertenlerinde çıplak fotoğraf çektiren turistlere tepki yağdı Pamukkale travertenlerinde çıplak fotoğraf çektiren turistlere tepki yağdı         
16:01
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım         
15:15
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti         
14:13
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi! Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!         
13:56
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı         
13:08
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 18:00:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement