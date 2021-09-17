Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin 500 lira, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 486 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 624 milyon 705 bin 531,93 lira, işlem miktarı ise 1.307,29 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 646 milyon 764 bin 35,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 483.000,00 1.779,50 En Düşük 483.500,00 1.748,25 En Yüksek 487.500,00 1.768,10 Kapanış 486.100,00 1.764,70 Ağırlıklı Ortalama 485.316,67 1.759,48 Toplam İşlem Hacmi (TL) 624.705.531,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.307,29 Toplam İşlem Adedi 33

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