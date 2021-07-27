Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 492 bin lirayı, en yüksek ise 496 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalarak 492 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 861 bin 520,31 lira, işlem miktarı ise 2.409,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 201 milyon 926 bin 188,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 498.500,00 1.809,55 En Düşük 492.000,00 1.790,00 En Yüksek 496.500,00 1.804,40 Kapanış 492.000,00 1.790,00 Ağırlıklı Ortalama 494.264,24 1.798,10 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.193.861.520,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.409,56 Toplam İşlem Adedi 58

Son Dakika

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil

Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı

Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı

Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor

Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı

İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır

Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu