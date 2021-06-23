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Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü - Son Dakika

Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü

23.06.2021 17:21

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin lirayı, en yüksek ise 498 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 494 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.252 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 623 milyon 918 bin 848,32 lira, işlem miktarı ise 1.252,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 625 milyon 6 bin 839,51 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü - Son Dakika


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