Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 492 bin lira, en yüksek 540 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,8 azalışla 494 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 565 milyon 617 bin 416,76 lira, işlem miktarı ise 3.018,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 581 milyon 866 bin 993,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 536.300,00 1.946,95 En Düşük 492.000,00 1.912,65 En Yüksek 540.250,00 1.963,00 Kapanış 494.600,00 1.912,65 Ağırlıklı Ortalama 508.557,82 1.944,87 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.565.617.416,76 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.018,04 Toplam İşlem Adedi 126

Son Dakika

Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi

Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi

Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz

BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olacak

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı

Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi

Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı

İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz