Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 495 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin lirayı, en yüksek ise 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 495 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 432 milyon 391 bin 868,10 lira, işlem miktarı ise 873,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 448 milyon 516 bin 134,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 497.500,00 1.785,50 En Düşük 495.000,00 1.774,50 En Yüksek 500.000,00 1.787,00 Kapanış 495.000,00 1.774,50 Ağırlıklı Ortalama 496.435,84 1.780,27 Toplam İşlem Hacmi (TL) 432.391.868,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 873,61 Toplam İşlem Adedi 35

Son Dakika

İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti

Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı! Dolandırıcılar 10 bin lirayla kaçtı

Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim

Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize

6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı

2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı

Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok

Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor