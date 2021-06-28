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Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi

28.06.2021 18:05
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 495 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin lirayı, en yüksek ise 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 495 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 873 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 432 milyon 391 bin 868,10 lira, işlem miktarı ise 873,61 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 448 milyon 516 bin 134,41 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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