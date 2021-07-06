Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altın piyasasında, en düşük 495 bin lirayı, en yüksek ise 501 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 495 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 607 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 302 milyon 47 bin 65,05 lira, işlem miktarı ise 607,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 342 bin 378,23 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: