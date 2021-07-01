Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı - Son Dakika

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 600 lirayı, en yüksek ise 497 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 496 bin 240 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 608 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 300 milyon 76 bin 744,86 lira, işlem miktarı ise 608,11 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 778 bin 473,34 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Alan Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

