Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya ulaştı.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin 400 lirayı, en yüksek ise 497 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 237 milyon 639 bin 493,31 lira, işlem miktarı ise 482,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 247 milyon 349 bin 724,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler Ticaret AŞ ve Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 493.350,00 1.813,15 En Düşük 496.400,00 1.809,85 En Yüksek 497.950,00 1.829,85 Kapanış 496.500,00 1.813,50 Ağırlıklı Ortalama 496.619,44 1.818,68 Toplam İşlem Hacmi (TL) 237.639.493,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 482,40 Toplam İşlem Adedi 16

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