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Altının kilogramı 496 bin liraya düştü - Son Dakika

Altının kilogramı 496 bin liraya düştü

06.08.2021 17:23

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 496 bin 150 liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 800 lirayı, en yüksek ise 497 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 496 bin 150 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.485 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 39 bin 877,82 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 7 bin 546,00 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ ve Troy Kıymetli Madenler Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış496.500,001.813,50
En Düşük493.800,001.792,10
En Yüksek497.500,001.802,50
Kapanış496.150,001.792,90
Ağırlıklı Ortalama496.108,381.800,51
Toplam İşlem Hacmi (TL)733.039.877,82
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.485,54
Toplam İşlem Adedi31
Altının kilogramı 496 bin liraya düştü

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının kilogramı 496 bin liraya düştü - Son Dakika


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