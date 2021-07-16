Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 730 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 497 bin 730 lirayı, en yüksek ise 504 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 497 bin 730 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 294 milyon 616 bin 239,32 lira, işlem miktarı ise 585,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 300 milyon 347 bin 953,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Halkbank, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 503.700,00 1.810,00 En Düşük 497.730,00 1.808,00 En Yüksek 504.100,00 1.826,90 Kapanış 497.730,00 1.821,80 Ağırlıklı Ortalama 503.335,08 Toplam İşlem Hacmi (TL) 294.616.239,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 585,77 Toplam İşlem Adedi 22

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