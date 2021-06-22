Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 498 bin 130 lirayı, en yüksek ise 502 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 498 bin 130 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.735 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 185 milyon 748 bin 940,32 lira, işlem miktarı ise 2.735,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 231 milyon 133 bin 625,65 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası , Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 501.180,00 1.777,25 En Düşük 498.130,00 1.765,00 En Yüksek 502.500,00 1.781,00 Kapanış 498.130,00 1.775,30 Ağırlıklı Ortalama 501.720,76 1.774,38 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.185.748.940,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.375,88

Toplam İşlem Adedi 69



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