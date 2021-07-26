Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 420 lirayı, en yüksek ise 500 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 498 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 940 milyon 626 bin 106,02 lira, işlem miktarı ise 1.896,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 981 milyon 170 bin 994,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 497.730,00 1.821,80 En Düşük 495.420,00 1.806,25 En Yüksek 500.400,00 1.822,50 Kapanış 498.500,00 1.809,55 Ağırlıklı Ortalama 497.699,60 1.812,60 Toplam İşlem Hacmi (TL) 940.626.106,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.896,45 Toplam İşlem Adedi 42

Son Dakika

Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı

Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste

Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı

Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor

Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı

Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu

Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı