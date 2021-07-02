Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 450 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 498 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 116 milyon 711 bin 50,34 lira, işlem miktarı ise 234,82 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 152 milyon 957 bin 425,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 496.240,00 1.777,00 En Düşük 495.450,00 1.775,00 En Yüksek 499.500,00 1.784,50 Kapanış 498.000,00 1.784,10 Ağırlıklı Ortalama 497.923,68 1.779,25 Toplam İşlem Hacmi (TL) 116.711.050,34 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 234,82 Toplam İşlem Adedi 20

Son Dakika

5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu

Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı

Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı

Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin

Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu

Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı

16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi

16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı