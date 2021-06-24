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Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı - Son Dakika

Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı

24.06.2021 17:05

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 310 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 499 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.040 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 514 milyon 580 bin 591,00 lira, işlem miktarı ise 1.040,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 13 bin 441,88 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı

Borsa İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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