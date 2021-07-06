Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 112 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 502 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 503 bin 112 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 642 milyon 427 bin 849,15 lira, işlem miktarı ise 1.281,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 650 milyon 15 bin 368,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 495.000,00 1.503,00 En Düşük 502.000,00 1.788,00 En Yüksek 503.630,00 1.807,90 Kapanış 503.112,00 1.795,50 Ağırlıklı Ortalama 502.813,40 1.797,05 Toplam İşlem Hacmi (TL) 642.427.849,15 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.281,97 Toplam İşlem Adedi 26

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