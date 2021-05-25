Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 505 bin 700 lirayı, en yüksek ise 509 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artarak 507 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 375 milyon 465 bin 772,46 lira, işlem miktarı ise 740,98 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 340 bin 268,42 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 507.800,00 1.879,60 En Düşük 505.700,00 1.879,50 En Yüksek 509.000,00 1.882,75 Kapanış 507.750,00 1.881,50 Ağırlıklı Ortalama 507.188,80 1.880,94 Toplam İşlem Hacmi (TL) 375.465.772,46 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 740,98 Toplam İşlem Adedi 33

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