Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 513 bin lirayı, en yüksek ise 518 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 514 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 367 bin 381,02 lira, işlem miktarı ise 657,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 351 milyon 805 bin 812,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 516.750,00 1.910,10 En Düşük 513.000,00 1.882,00 En Yüksek 518.200,00 1.905,50 Kapanış 514.600,00 1.898,50 Ağırlıklı Ortalama 516.146,82 1.898,80 Toplam İşlem Hacmi (TL) 338.367.381,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 657,79 Toplam İşlem Adedi 32

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