Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 510 bin 50 lirayı, en yüksek ise 519 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 516 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 483 milyon 654 bin 275,51 lira, işlem miktarı ise 940,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 491 milyon 284 bin 959,63 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 507.750,00 1.881,50 En Düşük 510.050,00 1.880,30 En Yüksek 519.300,00 1.910,10 Kapanış 516.750,00 1.910,10 Ağırlıklı Ortalama 516.014,65 1.901,41 Toplam İşlem Hacmi (TL) 483.654.275,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 940,88 Toplam İşlem Adedi 41

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