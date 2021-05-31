Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 516 bin lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 516 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 701 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 364 milyon 265 bin 826,63 lira, işlem miktarı ise 701,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 393 milyon 156 bin 83,18 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: