Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 520 bin lirayı, en yüksek ise 523 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 522 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 363 milyon 810 bin 49,21 lira, işlem miktarı ise 697,4 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 379 milyon 753 bin 602,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret ve Türkiye Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 525.300,00 1.910,50 En Düşük 520.000,00 1.888,00 En Yüksek 523.500,00 1.891,65 Kapanış 522.900,00 1.889,65 Ağırlıklı Ortalama 521.968,16 1.889,72 Toplam İşlem Hacmi (TL) 363.810.049,21 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 697,45 Toplam İşlem Adedi 28

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