Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 521 bin 800 lirayı, en yüksek ise 526 bin 160 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 523 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 708 milyon 398 bin 267,61 lira, işlem miktarı ise 1.347,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 749 milyon 766 bin 19,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 525.300,00 1.884,60 En Düşük 521.800,00 1.889,80 En Yüksek 526.160,00 1.910,50 Kapanış 523.500,00 1.910,50 Ağırlıklı Ortalama 524.053,69 1.900,22 Toplam İşlem Hacmi (TL) 708.398.267,61 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.347,06 Toplam İşlem Adedi 45

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı

Mustafa Cengiz'in koltuğu devretmeden önceki son hediyesi: Fernandinho

Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak

Bağcılar'da çocuk tacizi! Mahalleli sokağa döküldü

Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi

Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu