Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı - Son Dakika

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Altın piyasasında, en düşük 732 bin 600 lira, en yüksek ise 758 bin 180 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,86 artışla 758 bin 180 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.054 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 772 milyon 314 bin 494,28 lira, işlem miktarı ise 1.054,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 783 milyon 176 bin 866,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: