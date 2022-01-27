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Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi

27.01.2022 17:31
Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 793 bin 500 lira, en yüksek 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 793 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.944 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 531 milyon 751 bin 945 bin lira, işlem miktarı ise 1.944,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 535 milyon 271 bin 207,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
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