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Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı - Son Dakika

Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı

11.02.2022 17:44

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 794 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 790 bin 500 lira, en yüksek 798 bin 10 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 794 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.504 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 192 milyon 995 bin 9 lira, işlem miktarı ise 1.504,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 320 milyon 827 bin 209,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 794 bin liraya yükseldi
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Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı - Son Dakika
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