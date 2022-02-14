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Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı - Son Dakika

Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı

14.02.2022 18:14
Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 800 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 800 bin lira, en yüksek 813 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 800 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.022 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 819 milyon 648 bin 71,66 lira, işlem miktarı ise 1.022,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 840 milyon 307 bin 391,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Finansbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 800 bin liraya yükseldi
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Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı - Son Dakika
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