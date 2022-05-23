Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı! - Son Dakika
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Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı!

23.05.2022 18:11

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 954 bin liradan tamamladı.

Altın piyasasında, en düşük 939 bin lira, en yüksek 955 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 954 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 5.029 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 779 milyon 498 bin 835,05 lira, işlem miktarı ise 5.029,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 818 milyon 293 bin 821,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi
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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı! - Son Dakika
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