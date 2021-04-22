Altının ons fiyatı 1,790 doları aştı

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırmasıyla yükselen altının ons fiyatı 1,797.92 dolara kadar yükseldikten sonra 1,790 doların üzerinde hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 16 Nisan'da biten haftada 0.6 milyon varil artışla 493.8 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 448,000 varil düşerek, günde 5.4 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 286,000 varil düşerek günde ortalama 14 milyon 800 bin varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 85 düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, piyasa analistlerinin ılımlı ölçüde düşüş beklentilerine karşın, ABD genelinde ham petrol stokları 16 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 436,000 varil yükseldi. Elektrikli araç üretiminde kullanılan paladyumun fiyatı, küresel piyasalardaki yoğun alımlarla yüzde 4.0'ten çok artışla tüm zamanların zirvesine tırmandı.Paladyum fiyatlarındaki hızlı artışı, otomotiv endüstrisindeki toparlanmaya ilişkin artan iyimserliğe karşın, değerli metaldeki yetersiz arza bağlı endişeler kaynaklı alımlar destekledi.Gelişmelerle, paladyum yüzde 4.06 artışla tüm zamanların en yüksek düzeyi olan 2,896.83 doları gördükten sonra 2,872 - 2,875 dolar aralığına döndü.Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürür (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.19 düşüşle 64.23 dolar,Batı Teksas yüzde 0.07 düşüşle 60.95 dolar,altın yüzde 0.14 düşüşle 1,791.19 dolar,gümüş yüzde 0.29 düşüşle 26.47 dolar,bakır yüzde 1.78 artışla 9.950.00 dolar,platin yüzde 0.21 düşüşle 1,214.75 dolar,paladyum yüzde 0.20 düşüşle 2,872.59 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 478 liraya, çeyrek altın 785 liraya, Cumhuriyet altını da 3,127 liraya yükseldi.ALB Forex 'in günlük tarımsal emtia bülteninde şöyle denildi: " Dünya Bankası Salı günü yaptığı açıklamada, küresel emtia fiyatlarının ilk çeyrekte güçlü ekonomik büyüme ile canlanan toparlanmanın ardından 2021'de mevcut seviyelerde sabit kalmasının beklendiğini söyledi. " Avrupa Birliği ve Brezilya 'da azalan mahsul beklentileri karşısında uzun pozisyonlara fonlar eklenince, ham şeker vadeli işlemleri Salı günü keskin bir artışla yedi haftanın en yüksek seviyesine yükseldi."RAGT ve Bayer , Avrupa pazarları için son teknoloji hibrit buğday çeşitleri geliştirmek için özel bir işbirliğini duyurdu. İki firma, Avrupa'nın önde gelen yumuşak buğday genetiğini en son ıslah metodolojilerine erişimle birleştirerek güçlerini bir araya getirecek."Son dönemde aralarındaki gerilim artan ABD ile Çin yönetimleri, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etme ihtiyacına vurgu yapan ortak bir açıklamaya imza attı."ABD'de olumsuz hava koşulları ve Brezilya'da kuraklığın etkisiyle arzın daralması mısır fiyatlarının 8 yılın zirvesine çıkmasına neden oldu. ABD ve Brezilya dünyanın en büyük iki mısır ihracatçısı konumunda."Soya fasulyesi geçtiğimiz haftadan bu yana istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Bugün sıkışma formasyonunu yukarı yönlü kıran fiyat, 1482.95 seviyesini aştığı takdirde pivot hesaplamalarına göre 1488 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 1460 seviyesi destek konumunda bulunuyor. RSI aşırı alım direncine doğru yükselişini sürdürüyor. " Mısır fiyatı kısa vadede oluşturduğu yükselen kanal trendi içerisindeki hareketini sürdürüyor. 611.50 seviyesini aşmaya çalışan fiyat, bu seviyeyi aştığı takdirde pivot hesaplamalarına göre 614.10 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 601.90 seviyesi destek olarak izlenebilir. MACD güçlü görünümünü sürdürüyor."Pamukta, yükselen trend üzerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 85.00 bölgesini direnç konumuna getiren pamukta, bu bölgenin aşılamaması durumunda 83.40 ve trend desteğine denk gelen 82.30 seviyelerine doğru satış baskısı yaşanabilir. 85.00 seviyesinin aşılması durumunda ise 85.60/87.25 bandına doğru alımlar hız kazanabilir.

"Kahvede, yükseliş ivmesi korunuyor. Oluşan yükselen kanal içerisinde hareketini sürdüren kahvede, 132.90 direnç bölgesinin aşılabilmesi durumunda 135.90 seviyesine denk gelen kanal direncine doğru yükseliş devam edebilir. 130.90 bölgesinin aşılamaması durumunda 130.40 trend desteği izlenebilir."