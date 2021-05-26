Altının ons fiyatı 1,900 doları aştı - Son Dakika

Altının ons fiyatı 1,900 doları aştı

26.05.2021 09:45
Altının ons fiyatı 1,900 doları aştı, System.String[]

ABD'de tüketici güven endeksinin düştüğünü gösteren veri sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle altının ons fiyatı 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,900 doları aşarak 1,907 dolara kadar yükseldikten sonra 1,900 doların üzerinde tutundu.

ABD'de tüketici güven endeksinin düştüğünü gösteren veri sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle altının ons fiyatı 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,900 doları aşarak 1,907 dolara kadar yükseldikten sonra 1,900 doların üzerinde tutundu.

Petrol fiyatları ise, İran'ın petrol arzının yeniden başlayarak piyasada arz fazlasına neden olacağı endişelerine karşın, ABD yakıt talebinin güçleneceği beklentisinden destek bularak yatay hareket etti.

Buna karşılık, yatırımcıların İran'ın petrol piyasalarına erken döneceğine ilişkin beklentilerinin azalmasıyla, yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.10 artışla 68.52 dolar,Batı Teksas yüzde 0.09 artışla 66.01 dolar,altın yüzde 0.24 artışla 1,904.67 dolar,gümüş yüzde 0.30 artışla 28.08 dolar,bakır yüzde 0.48 düşüşle 9,935.00 dolar,platin yüzde 1.02 artışla 1,208.01 dolar,paladyum yüzde 1.18 artışla 2,803.53 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 516 liraya, çeyrek altın 847 liraya, Cumhuriyet altını da 3,374 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altının dün 1900 sınırına doğru yükselip ve günü düzeyin biraz altında kapattığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Bugün, sabah  saatlerinden bu yana 1900 dolar üzerinde tepkilerine başlamış durumda. ABD10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.60 altına doğru geri çekilmesi ve dolar endeksindeki zayıf görünüm, altının bu hareketini destekliyor."Özellikle bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin enflasyon endişelerini dindirici  açıklamaları, tahvil faizinin gevşemesini sağladı. "Bugün için  açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, Fed üyelerinin  konuşmaları gündemde olabilir. Ayrıca, tahvil faizinin seyri de ons  altın açısından takip edilmeli."Bültende petrol fiyatlarına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı: "Brent petrol 68 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Son iki gündür Brent petrolde yatay bir görünüm izleniyor. "Yukarı yönlü tepkilerinde  çok güçlü olamıyor. Açıklanan API haftalık stoklarında sınırlı bir  azalma kaydedilirken, petrol fiyatları açısından bir etki  yaratmadığını söyleyebiliriz. " Viyana'da İran nükleer anlaşmasının tam  olarak uygulanması ve ABD'nin dönüşünün ele alındığı  görüşmeler  sürüyor ve bir karar çıkması için çabaların artırıldığı belirtiliyor.

"İran'dan gelecek fazla üretim zaman zaman petrolü  baskılamasına  karşın yabancı kurumlar yazın talebin toparlanacağını dolayısıyla bunu  dengeleyeceğini belirterek, petrol fiyatlarının yükseleceği öngörüsünü  korumaya devam ediyorlar."


Amerika Birleşik Devletleri, Liman, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altının ons fiyatı 1,900 doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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