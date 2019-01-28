Altının ons fiyatı 9 ayın zirvesinde

Altının ons fiyatı 1300 doların üzerine çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyede bulunurken, yurt içinde gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı 1300 doların üzerine çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyede bulunurken, yurt içinde gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor.

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