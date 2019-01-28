Son Dakika Haberleri: Altının ons fiyatı 9 ayın zirvesinde

Altının ons fiyatı 9 ayın zirvesinde

57 dakika önce

Altının ons fiyatı 1300 doların üzerine çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyede bulunurken, yurt içinde gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı 9 ayın zirvesinde, System.String[]
Altının ons fiyatı 1300 doların üzerine çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyede bulunurken, yurt içinde gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:24 

Ekonomi
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