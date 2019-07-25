Son Dakika Haberleri: Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde
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Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde

38 dakika önce

Ticaret savaşları, ABD Başkanı Trump'ın siyasi riskleri artıran açıklamaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının "güvercin" tavrı ve artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını son 6 yılın zirvesine taşıdı.

Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde, System.String[]
Ticaret savaşları, ABD Başkanı Trump'ın siyasi riskleri artıran açıklamaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının "güvercin" tavrı ve artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını son 6 yılın zirvesine taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:17 
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