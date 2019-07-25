Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde
38 dakika önce
Ticaret savaşları, ABD Başkanı Trump'ın siyasi riskleri artıran açıklamaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının "güvercin" tavrı ve artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını son 6 yılın zirvesine taşıdı.
Ticaret savaşları, ABD Başkanı Trump'ın siyasi riskleri artıran açıklamaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının "güvercin" tavrı ve artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını son 6 yılın zirvesine taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:17
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