Altının onsu 1,880 doların altına indi

ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 doların da altına indi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD hampetrol stoklarının, 18 Eylül'de sona eren haftada 691,000 varil yükseldiğini gösteren verilerinin ardından petrol fiyatları da geriledi.