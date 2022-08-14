Altınkale, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Altınkale, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

14.08.2022 11:03
Altınkale, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Altınkale, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor -Ziyaretçileri hem eğleniyor hem şifa buluyor hem de manzaranın tadını çıkartıyorlar Sivas'ın...

Altınkale, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

-Ziyaretçileri hem eğleniyor hem şifa buluyor hem de manzaranın tadını çıkartıyorlar

SİVAS - Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler hem eğleniyor, hem şifa buluyor hem de manzaranın tadını çıkartıyor.

Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Altınkale, ziyaretçilerini ağırlamaya devam diyor. İsmini renginden alan Altınkale, Pamukkale travertenlerine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Pamukkale'nin kardeşi olarak adlandırılan yapay alan, yer altından çıkan kükürtlü termal suyun bıraktığı altın renkli travertenlerden oluşuyor.

Birçok kişi fotoğraf çektirmek için bölgeyi tercih ederken ziyaretçilerin bir bölümü de suya girip hem eğleniyor hem şifa buluyor hem de manzaranın tadını çıkartıyor.

"Sivas'a farklı bir güzellik kattı"

Hafta sonu tatilini ailesiyle birlikte Altınkale'de geçiren Volkan Öz, "Ben daha önceden de gelmiştim, gerçekten gezilip görülmeye değer bir yer. Altınkale Sivas'a yeni bir güzellik kattı. Pamukkale'den farkı renginin altın sarısı olması. Ben sıcağı seven birisiyim o yüzden suyun sıcaklığı beni pek etkilemiyor açıkçası. Hava sıcaklığı şuan 34 derece, suyun sıcaklığı 37 derce. Bu suyun şifalı olduğu söyleniyor, romatizma, astım gibi hastalıklara iyi geliyormuş" şeklinde konuştu.

"Herkese buraya gelmelerini öneriyorum"

İstanbul'dan gelen Nafiye Bozkurt ise açıklamasında şunları söyledi. "Burayı çok güzel yapmışlar. Su sıcak ve güzel, herkese şifa olsun. Herkese buraya gelmelerini öneriyorum. Ben buraya eşimle beraber geldim" dedi.

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Sivas, Güncel, Son Dakika

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