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Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika

Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor

03.08.2021 11:37
Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor, System.String[]

Sivas'ta merkeze 24 kilometre mesafedeki kaplıcalar bölgesinde Pamukkale'den esinlenerek yapılan ve sudaki kükürtün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan "Altınkale" normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ta merkeze 24 kilometre mesafedeki kaplıcalar bölgesinde Pamukkale'den esinlenerek yapılan ve sudaki kükürtün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan "Altınkale" normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Pamukkale travertenlerinin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale, ilgi görüyor.

Altınkale'yi ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, projenin Sivas'a önemli bir turizm değeri kattığını söyledi.

Yapım aşamasında bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini belirten Bilgin, "Şehrimizin değerlerini, hem şehir içinde hem ülke genelinde hem de uluslararası arenada tanıtmak adına bu tip projelere ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun üzerine bu projeyi yapmaya başladık. Altınkale, emekleme aşamasında olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. İnşallah yapacağımız ilave projelerle Sıcak Çermiği yeni bir yaşam alanı, yeni bir sosyal alan olarak planlıyoruz." dedi.

Gündüz kayak, akşam termal su keyfi

Bilgin, gelecek yıl eksiklikler tamamlandıktan sonra Altınkale'nin bir tatil köyü hüviyetinde turizme hizmet edeceğini dile getirerek, "Sadece Sivas turizmine değil, Türk turizmine de hizmet etmeye başlayacak. 20 kilometre uzağımızda bulunan ve bağlantı yolunu da hayata geçireceğimiz Yıldız Dağı ile gündüz kayak yapılıp, akşam termal sudan yararlanabilecek muhteşem bir eseri, olması gerektiği noktaya hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Alanı gezmeye gelen vatandaşların Altınkale'yi çok beğendiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız projeye emek veren, hayata geçiren ve düşünenlere teşekkür ediyor. Projenin işletmesini SİVJET İl Özel İdaresi ve Belediye olarak birlikte yapıyoruz. Özel İdare kaynakları ile hayata geçen bir proje hemşerilerimizin ciddi manada hoşuna gidiyor. Memleketlerinde bulunan böyle güzelliklerin, tanınır, bilinir hale gelmesi onları da bizi de mutlu ediyor. Zaten bizim amacımız, yerel yöneticilerin temel amacı ve misyonu da bölgemizi geliştirmek, kalkındırmak, şehirde yaşayan hemşerilerimizin mutluluk içinde yaşayabilecekleri bir şehir oluşturmak. Bunu da başarabilirsek ne mutlu bize."

Bilgin, şehir dışından Altınkale'yi ziyarete gelecek vatandaşların mutlu bir şekilde buradan ayrılacağını belirterek, "Hızlı tren artık gelme aşamasında, son rötuşlar tamamlanıyor. Herkesi hayatlarında bir kez de olsa Sivas'ı gelip görmeye davet ediyorum. Bir kez gelip gördükten sonra inanıyorum ki devamlı gelmek için kendilerine haklı gerekçeler oluşturacaklar." diye konuştu.

Sıcak Çermik Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Ali İşcan ise "Altınkale Sivas'ın bir simgesi oldu. Yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim. Pamukkale gibi simge bir yer oldu. Buraya halkımızın ilgisi oldukça çok." dedi.

Altınkale'de doğal havuzların içinde yüzen çocuklardan Emre Polat da çok güzel ve keyifli zaman geçirdiğini belirterek, herkese tavsiye etti.

Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor
Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor
Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor
Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor
Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor

Hilmi Bilgin, Pamukkale, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınkale normalleşme sürecinde ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika


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