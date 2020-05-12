Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basın sektörünün dijital devrim ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Devletin mutlaka topyekun bir basın kanununu masaya yatırması lazım" dedi.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, korona virüsten dolayı basın sektörünün zor zamanlar geçirdiğini söyleyerek, "Kağıt ve kalıpların hepsi ithal malzemeler. Şuanda gümrüklerde sıkıntılar. Bulamadığımız kağıdın fiyatı otomatik olarak yükseliyor. Bizde ticari ahlak, bütün sektörler için söylüyorum, helal-haram ölçüsü kalmadı. Adam kafasından zam yapıyor. Kağıda yapıyor, çaya yapıyor, şekere yapıyor. Biz ilan ve reklama yapamıyoruz. Neden, neredeyse rica minnetle alabiliyorsun. O da alabilirsen. Bu süreçte böyle bir yola gittik. Mayıs ayı sonuna kadar bu böyle devam edecek. Haziran'da devam edip etmeyeceğini şuanda bilmiyoruz. 1 Haziran'dan sonra Basın İlan Genel Müdürlüğü yeniden başlayalım derse, başlar ama yayınlanırsa zor olur. Geleneksel medya zor bir süreçten geçiyor. Dijital bir devrim ve dijital dönüşümle karşı karşıyayız. Türkiye 2019 yılında 12 milyar dolarlık e-ticaret yapmış. E-ticaretin oranı 2019 yılında yıl boyunca yüzde 45 artmış. Korona virüs sürecinde bile e-ticaret son 2 ayda yüzde 42 artmış. Bunun için bu süreç geleneksel ve yazılı medyanın önümüzdeki aylarda çok daha zor bir dönem geçireceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Altınkaya, "Bugün Türkiye'de sosyal medya ve internet haberciliği dediğimiz bir gerçek var. İnternetle ilgili bir kanun var ama bu kanun internet yayıncılığını tam düzenlemiyor. Devletin mutlaka topyekun bir basın kanununu masaya yatırması lazım. Kanunda olmayınca bir internet sitesine resmi ilanı veremiyorsunuz. Kanunda olmadığı için de devlet bürokrasisi bundan ürküyor ve korkuyor. Bunun için devletin bir an önce oturup bir basın kanunu çıkarması lazım. eğişim ve dönüşüme direnemeyiz. Bundan sonra kendimizi adapte edeceğiz ve uygulayacağız. Özellikle genç arkadaşlarımızın buna yönelmesi lazım ama maalesef onlarda sosyal medya hesaplarında günlük dedikodu, herkesin paylatığı şeylerin ötesinde araştırayım, sorayım diye düşünmeleri lazım. Ben halen Kayseri adına bir yerde bir şey görürsem heyecanlanıyorum. Buradan bir yorum çıkar mı, bir düşünce çıkar mı diye alıp bir yerlere götürmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Gazeteci yapıcı eleştiriyorsa, belediye başkanının karnı ağrımayacak



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kanun için Berat Albayrak'a konuyu enine boyuna anlatmak lazım. Berat Beyde sanırım, 'Şu kadar sanayici var, istihdam var. Bu kadar gazeteci ile neden uğraşayım' diye bakıyor. Acaba 'Sürünen gazeteci iyidir, bunlar başını kaldırırsa, başımıza bela olur' diye mi düşünüyorlar. Yerel veya genelde iktidarda olanların eleştiriye hiç tahammülü yok. Dolayısıyla iktidarda olanlar ha bire 'Marifet iltifata tabi' diyerek övülmek istiyorlar. Bunun için gazeteci yapıcı eleştiriyorsa buna samimi olmak lazım. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokaklar ve caddeler boş kalıyor. Kayseri'de kıştan çıktığı için sokaklar hep çukur. Belediyeler dolaşsın ve bir yama yapsın. Bundan iyi mevsimimi olur. Eğer gazeteci böyle eleştiriyorsa belediye başkanının karnı ağrımayacak. Kamuoyunu bir şekilde bilgilendireceksiniz. Eğer siz bilgilendirmezseniz sosyal medyada başka bir şekilde bilgilendirirler. Dedikodu başka bir şekilde bilgilendirir. Ondan sonrada oluşabilecek algıyı ortadan kaldıramazsın" - KAYSERİ