Son Dakika Haberleri: Altınköprü Halk Dansları Topluluğu geceye damgasını vurdu
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Altınköprü Halk Dansları Topluluğu geceye damgasını vurdu

2 saat önce

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin olmazsa olmazı Altınköprü Halk Dansları Topluluğu unutulmayacak bir mezuniyet gösterisine imza attı.

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu geceye damgasını vurdu, System.String[]
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin olmazsa olmazı Altınköprü Halk Dansları Topluluğu unutulmayacak bir mezuniyet gösterisine imza attı.

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası birçok yarışmada temsil eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri sergiledikleri performansla izleyicileri hayran bıraktı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar katıldı.

"Büyükçekmece onlarla gurur duyuyor"

Halk Akademisi eğitmenlerini ve öğrencilerini tebrik eden Sancar, "Altınköprü Halk Dansları Topluluğu tüm dünyaya adını duyurmuştur. Türkiye'nin her yöresini bizlere halk oyunlarıyla anlattılar. Bizleri birçok yarışmada temsil ederek gururumuz oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükçekmece onlarla gurur duyuyor. Birincilikleriyle bizleri gururlandırdılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
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