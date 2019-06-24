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Altınköprü Halk Dansları Topluluğu nefesleri kesti

1 saat önce

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun yıl sonu mezuniyet gösterisi nefes kesti.

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu nefesleri kesti, System.String[]
Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun yıl sonu mezuniyet gösterisi nefes kesti. Öğrencilerin dans gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun mezuniyet gösterisinde yurdun her yöresine ait halk oyunları başarıyla sahnelendi. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri zorlu geçen bir yılın ardından hünerlerini sergiledi. Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu'nu dolduran yüzlerce izleyici, Türkiye'nin farklı bölgelerinden halk oyunlarını büyük bir başarıyla icra eden öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı.

Kültür ve sanat kenti Büyükçekmece

Mezuniyet gösterisine katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festival Komitesi Başkanı ve Türk Halk Oyunları Federasyonu önceki dönem başkanı Gürhan Ozanoğlu, gösteri sonunda Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri ve eğitmenlerini kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece'nin bir kültür ve sanat kenti olduğunu belirterek, Halk Akademisi Altınköprü Topluluğu eğitmen ve öğrencilerini kutladı.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi Başkanı Gürhan Ozanoğlu'da Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun bu yılda çok başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Büyükçekmece, Güncel
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