Altınköprü Katliamı Esogü'de Anıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) düzenlenen konferansta, 28 Mart 1991'de Saddam Hüseyin Rejimi'nin Kerkük ile Erbil arasındaki Altınköprü kasabasında katlettiği Türkmenler anıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) düzenlenen konferansta, 28 Mart 1991'de Saddam Hüseyin Rejimi'nin Kerkük ile Erbil arasındaki Altınköprü kasabasında katlettiği Türkmenler anıldı.



Konferans, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM), ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Eskişehir Temsilciliği işbirliğiyle Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa, Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip'in konuşmacı olarak katıldı.



Konferansın açılışında konuşan Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Eskişehir Temsilcisi Hüseyin Şükür, Irak Türkleri'nin sürekli baskı ve katliamlara maruz kaldıklarını ama doğru bildikleri yoldan hiç sapmadıklarını çünkü meselenin dil, ırk, millet, ülkü ve varlık meselesi olduğunu kaydetti. Irak Türkleri olarak dedelerinden kendilerine miras kalan millet ve toprak sevdasını gelecek nesillere de taşımaları gerektiğini belirten Hüseyin Şükür, Irak Türkleri'nin gelecek umudu gençler olarak şehitlerini hiç unutmadan ve iyi bir eğitim aldıktan sonra Türkmeneli'ne dönerek mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyledi.



ESTÜDAM Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden de, bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kendilerine meydan okuyan Hırvat komutana verdiği hilal ve yıldızlı cevabı hatırlatarak, Altınköprü ve Kerkük'ün Türk yurdu olduğunu ifade etti.



Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Mahir Nakip, Altınköprü Katliamı'nı anmanın Irak Türklüğü'nü yaşatmak için bir gereklilik olduğunu vurgularken, bu katliamdan önce ve sonra da Irak Türkleri'ne yönelik pek çok katliam ve saldırının gerçekleştirildiğini, şehitlerin verildiğini hatırlattı. Tarihler vererek Türkmen katliamlarını anlatan ve bunların hepsinde de Batı'nın ve emperyalistlerin parmağı olduğunu belirten Prof. Dr. Mahir Nakip, enerji zengini bölge coğrafyasında Türkler'in varlığının emperyalist ülkelerin işine gelmediğinin ve Türk varlığının silinmek istendiğinin altını çizdi. Özellikle ABD'nin Türkiye'nin doğrudan Irak Türkmen coğrafyasına açılmasını istemediğini ve Türkiye'nin başta Telafer olmak üzere bölge ile bağlantısını zayıf kılmayı hedeflediğini belirten Prof. Dr. Mahir Nakip, bu nedenle Türkiye'nin Türkmeneli konusuna bir dış mesele değil iç mesele olarak bakmasının gereğine işaret etti. Prof. Dr. Mahir Nakip Türkiye güçlü olursa Orta Doğu'da Türklüğün yaşayacağını ifade ederken, dışarıda güçlü bir Türkiye'nin de önce içeride güçlü olması gerektiğini vurguladı.



Prof. Dr. Mahir Nakip sözlerini Altınköprü ve Irak'ta şehit düşen tüm Türkler ile Türkiye'nin şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek tamamladı. - ESKİŞEHİR

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