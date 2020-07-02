Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde at çiftliği açıldı - Son Dakika

Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde at çiftliği açıldı

Altındağ Belediyesinin her yaştan biniciye hizmet verecek at çiftliği, Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde kapılarını açtı.

Altındağ Belediyesinin her yaştan biniciye hizmet verecek at çiftliği, Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde kapılarını açtı.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Asım Balcı, at çiftliğinin özel bir yatırım olduğunu ifade ederek vatandaşları atlarla tanıştırmak ve çocukların hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenmeleri için tesisi hizmete açtıklarını belirtti.

Merkezin, Altınköy Açık Hava Müzesinin doğallığını bozmadan tasarlandığını vurgulayan Balcı, "Tesiste bulunan 10 ahırda, şu anda, ikisi 'pony' olarak adlandırılan küçük at olmak üzere 8 atımız bulunuyor. Çiftliğin bulunduğu bölgeye de, aynen Altınköy Açık Hava Müzesinde olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar yerleştirdik. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Ahşap konaklar da, aynı Altnköy'ün diğer taraflarında bulunan konaklardaki gibi kahvaltı yapılabilecek, keyifle, ailecek yemek yenebilecek restoranlar olarak hizmet vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Profesyonel biniş eğitimi verilecek

Çocuk binicilerin tercih ettiği at cinslerinin de çiftlikte yer aldığını aktaran Balcı, her yaştan binici için tesisin fiziki altyapı olarak yeterli olduğunu kaydetti.

At binmenin ata sporu olduğunu anımsatan Balcı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü burada sürdürmek istiyoruz. İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz. Çok yakında profesyonel biniş eğitimi için kurslara da başlayacağız. Ankaralıların, Altındağlı kardeşlerimin keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Herkesi, özellikle de çocukları bu tesisi görmeye, burada atlarla daha yakından vakit geçirmeye davet ediyorum."

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde at çiftliği açıldı - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:21:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınköy Açık Hava Müzesi yerleşkesinde at çiftliği açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]